Uomini e Donne | ecco quale è stata la puntata più vista della settimana dal 22 al 26 febbraio!

matteosalvinimi : In un momento di emergenza nazionale come questo sono contento di aver impegnato la Lega al governo, con le sue ide… - matteosalvinimi : Buon 82esimo compleanno al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco @emergenzavvf: donne e uomini che mettono a rischio… - Tg3web : Si è discusso nei giorni scorsi sull'assenza degli uomini alle manifestazioni contro le violenze sulle donne. A Tor… - nameneverused : @grassi_luciano @RogerAthom Ma falla finita quella è una provocazione voluta...perché il loro obiettivo è proprio q… - __Towanda : Di uomini abbastanza coraggiosi da tener testa alle angherie idiote delle donne non ne conosco, vero che le donne s… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Il Sussidiario.net

Sono stati vaccinati 20.953e 35.795. Per quanto riguarda le fasce d'età la maggior parte dei vaccinati, a ieri ( 26 febbraio ), apparteneva ancora alla fascia 40 - 49 anni: 14.523 ; ...Io però sto dalla loro parte, dalla parte diche sono lì a lavorare e non dalla parte di chi non tiene un comportamento adeguato alla grave crisi sanitaria che stiamo attraversando. Ma ...In Toscana i ricoverati sono 1.077 (24 in più rispetto a sabato 27), di cui 168 in terapia intensiva (2 in più). Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7 donne con un'età media di ...Altra grande impresa delle ragazze azzurre dello sci: Federica Brignone - 30 anni e 16/o successo in carriera - ha infatti nettamente vinto il superG di cdm di Val di Fassa con il tempo d ...