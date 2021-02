"Un virus che mangia gli organi", "Esiste, si manifesta con l'odio": scontro Lucarelli-Parisi sui novax (Di domenica 28 febbraio 2021) Francesca Galici Selvaggia Lucarelli attacca i No vax e augura un virus devastante, la risposta per le rime di Heather Parisi: il web si infiamma e si schiera Ci sono post che vengono bene e altri che vengono meno bene e un esempio di questi ultimi è quello di Selvaggia Lucarelli che da diverse ore è diventato virale. La giornalista del Fatto Quotidiano è nota per avere una scrittura graffiante e affilata, spesso pungente, ma anche per i suoi attacchi alla destra. Per molti, però, con il suo tweet contro i No vax si è spinta ben oltre il limite della provocazione, causando l'indignazione generale. Tra chi si è risentito per le parole oggettivamente molto forti della Lucarelli c'è anche Heather Parisi, che ha risposto per le rime alla giornalista. nodo 1925710 Tutto ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Francesca Galici Selvaggiaattacca i No vax e augura undevastante, la risposta per le rime di Heather: il web si infiamma e si schiera Ci sono post che vengono bene e altri che vengono meno bene e un esempio di questi ultimi è quello di Selvaggiache da diverse ore è diventato virale. La giornalista del Fatto Quotidiano è nota per avere una scrittura graffiante e affilata, spesso pungente, ma anche per i suoi attacchi alla destra. Per molti, però, con il suo tweet contro i No vax si è spinta ben oltre il limite della provocazione, causando l'indignazione generale. Tra chi si è risentito per le parole oggettivamente molto forti dellac'è anche Heather, che ha risposto per le rime alla giornalista. nodo 1925710 Tutto ...

CottarelliCPI : Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante ing… - NicolaPorro : Guardate che incredibile autovalutazione aveva comunicato all’#Oms la #Cina, in tema di prevenzione del passaggio d… - fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti… - miridesant : @strabbioli @romatoday Nessuno ha il diritto di obbligarmi a stare a casa! Quando per andare a lavoro mi costringon… - matteograndi : Il dibattito sul chi vaccinare prima fra over 80 e lavoratori che girano, escono e hanno più possibilità di contrar… -

Ultime Notizie dalla rete : virus che Iacopo Melio dimesso dall'ospedale dopo due ricoveri per Covid "Ho sconfitto il virus, ma non i suoi effetti e tutto ciò che ha lasciato. Perché il bastardo ti cambia, nel corpo e nella testa, e l'unica cosa certa è che non si torna più come prima". E ancora: "...

Covid, Solinas "Test e tamponi a chiunque arrivi in Sardegna" ROMA - 'La Sardegna l'estate scorsa ha pagato un prezzo pesantissimo, ci è stato riportato il virus sull'isola, ecco perchè il vero tema adesso saranno i controlli da un lato e il senso civico ...che ...

Aerei, prove di post virus: prenotazioni alla riscossa Il Sole 24 ORE "La variante inglese è arrivata: evitare tutti i contatti non necessari" "La situazione è molto seria, la variante inglese è arrivata, il virus si “attacca” molto di più e molto più rapidamente si diffonde. Probabile che nei prossimi giorni siano modificati i ’parametri di ...

Tuteliamoci nell’attesa dell’accordo Gli assembramenti non si possono fare, le cene in famiglia sono pericolose, le mascherine vanno indossate anche se il sole arde e ci brucia il viso: per le restrizioni contano i numeri e i numeri dico ...

"Ho sconfitto il, ma non i suoi effetti e tutto ciòha lasciato. Perché il bastardo ti cambia, nel corpo e nella testa, e l'unica cosa certa ènon si torna più come prima". E ancora: "...ROMA - 'La Sardegna l'estate scorsa ha pagato un prezzo pesantissimo, ci è stato riportato ilsull'isola, ecco perchè il vero tema adesso saranno i controlli da un lato e il senso civico ......"La situazione è molto seria, la variante inglese è arrivata, il virus si “attacca” molto di più e molto più rapidamente si diffonde. Probabile che nei prossimi giorni siano modificati i ’parametri di ...Gli assembramenti non si possono fare, le cene in famiglia sono pericolose, le mascherine vanno indossate anche se il sole arde e ci brucia il viso: per le restrizioni contano i numeri e i numeri dico ...