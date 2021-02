Serie B, sono 9 i giocatori squalificati (Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco le decisioni del Giudice Sportivo per la Serie B in riferimento alla 25a giornata. sono 9 i giocatori squalificati per un turno dopo l’ultima giornata: Carnesecchi (squalifica ed ammonizione) e Valeri della Cremonese, Mora della SPAL (con ammenda di 1.500 euro), Brighenti, Kastanos e Rohden del Frosinone, Pasini del Vicenza, Mazzitelli del Pisa e Barison del Pordenone. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco le decisioni del Giudice Sportivo per laB in riferimento alla 25a giornata.9 iper un turno dopo l’ultima giornata: Carnesecchi (squalifica ed ammonizione) e Valeri della Cremonese, Mora della SPAL (con ammenda di 1.500 euro), Brighenti, Kastanos e Rohden del Frosinone, Pasini del Vicenza, Mazzitelli del Pisa e Barison del Pordenone. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

