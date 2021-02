“Oltre lo specchio” | il progetto lanciato a favore delle pazienti oncologiche

Taiseishogun : RT @Cetafil: scendevi come una vertigine saltando gli scalini, e mi conducevi oltre l’umido lillà nei tuoi possedimenti al di là dello spec… - Cetafil : scendevi come una vertigine saltando gli scalini, e mi conducevi oltre l’umido lillà nei tuoi possedimenti al di là… - domendeno1 : @Annamar56834309 Da mio padre avevo caricate di mazzate... ma non mi facevano niente. A mia madre, invece, donna do… - sullanuvola : RT @Frances52779614: Il poeta, allo specchio, rifugge dai vecchi rimasugli e dalle trite metafore di sé stesso. Egli pretende costantement… - 195501 : RT @Frances52779614: Il poeta, allo specchio, rifugge dai vecchi rimasugli e dalle trite metafore di sé stesso. Egli pretende costantement… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre specchio

La Stampa

, come risaputo e già sottolineato, ad avere la migliore media gol del campionato (un gol ogni ... Domenica scorsa contro la Lazio non è mai riuscito a centrare lodella porta, ma in ...Alle 19 di ieri risultavano 46.587 dosi somministrate,del nuovo step del piano che ieri ... Intanto, con7.500 ottantenni vaccinati, da domani si apre la partita per i circa 80mila over, ...Sale a 20 il numero di feretri recuperati nel mare di Camogli dove cinque giorni fa è crollata la falesia sulla quale poggiava un'ala del cimitero con oltre 200 bare. Nel conteggio sono esclusi i due ...I diportisti non possono trasferire le imbarcazioni, chiedono una deroga: “Se non siamo presi in considerazione, il porto che cosa lo abbiamo fatto a fare?” ...