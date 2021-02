Musumeci inaugura a Catania secondo Hub vaccinale in Sicilia (Di domenica 28 febbraio 2021) inaugurato a Catania, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il secondo Hub regionale per la vaccinazione antiCovid. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021)to a, dal presidente della Regionena Nello, ilHub regionale per la vaccinazione antiCovid. pc/red su Il Corriere della Città.

MedexTV : Covid, Musumeci inaugura a Catania il secondo hub regionale per la vaccinazione - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Musumeci inaugura a Catania secondo Hub vaccinale in Sicilia - - CorriereCitta : Musumeci inaugura a Catania secondo Hub vaccinale in Sicilia - ilapera : Covid: Governatore Sicilia Nello Musumeci inaugura a Catania 2 ° hub regionale per vaccinazione, urgono vaccini @ C… - Italpress : Vaccino, Musumeci inaugura a Catania il secondo Hub in Sicilia -