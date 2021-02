Milan, Gullit sulla corsa scudetto: “La favorita? Ho le idee chiare” (Di domenica 28 febbraio 2021) Ruud Gullit, ex giocatore del grande Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato della lotta scudetto. Chi è la favorita? Nessun dubbio per l'olandese Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 febbraio 2021) Ruud, ex giocatore del grandedi Arrigo Sacchi, ha parlato della lotta. Chi è la? Nessun dubbio per l'olandese Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Gullit sulla corsa scudetto: 'La favorita? Ho le idee chiare' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Maestro18991 : RT @MilanNewsit: Gullit: 'Felice di vedere il mio Milan lassù, a lottare per il titolo' - DavohtheKing : RT @MilanNewsit: Gullit: 'Felice di vedere il mio Milan lassù, a lottare per il titolo' - pinto1_1899 : RT @MilanNewsit: Gullit: 'Felice di vedere il mio Milan lassù, a lottare per il titolo' - atmilan1899 : #Gullit: 'Felice di vedere il #Milan lottare per il titolo. #Ibra? Non ho mai detto che #Zlatan sia troppo vecchio' -