Meteo Marzo – Rischio colpo di coda dell'inverno (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo il caldo anomalo ci potrebbe essere spazio per il freddo, atteso anche sull'Italia sul finire della prossima settimana. In questi giorni c'è stata l'illusione di un cambio di stagione netto, con l'arrivo anticipato della primavera. In realtà il caldo così intenso di fine febbraio è una grave anomalia, che potremmo dover pagare caro nel corso delle

