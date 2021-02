Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti a diventare genitori e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno superato il traguardo dei «tre» e guardano sempre avanti. Il desiderio per i due che si sono innamorati in tv è quello di un figlio. Intanto sono entusiasti per l’arrivo della nuova nipotina, prima femmina per Belén Rodriguez e il nuovo compagno. «Ero sicura fosse maschio, ma non ci potevo credere: aspettiamo una nipotina! Io, da brava zia, compro già i vestitini e penso a come pettinerò mia nipote», ha raccontato Cecilia a Verissimo, «Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma, anche giovane. Ho la testa sulle spalle, se devo fare le cose voglio farle bene. Un figlio arriverà al momento giusto».