Highlights Carpi-Fermana 0-0 | girone B Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 28 febbraio 2021) Gli highlighs di, match valevole per la ventisettesima giornata delB del campionato di, in cui le due formazioni non sono riuscite a sbloccare il punteggio nonostante ben calci di rigore assegnati. Due errori per parte dal dischetto che hanno consegnato agli archivi una partita a suo modo storica, ma terminata a reti bianche. Ecco tutte le azioni salienti della gara. SportFace.

sportface2016 : #SerieC: Highlights Carpi-Fermana 0-0 con i 4 rigori falliti - calciocesenafc : Gli highlights di Cesena - Carpi: 3-0 ?? -

