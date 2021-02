Bruce Campbell sarà nel cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness? (Di domenica 28 febbraio 2021) Uno strano tweet lascia pensare che Bruce Campbell possa aver partecipato alle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi. Che il rapporto tra Bruce Campbell e Sam Raimi fosse speciale non è cosa ignota. Uno strano tweet postato sul profilo Twitter di Campbell lascia pensare che l'attore abbia preso parte alle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, Bruce Campbell ha pubblicato una foto dello skyline di Londra e ha scritto: "Ragazzi, è stato uno spasso lavorare in una certa città con un certo regista su un certo film con un certo attore, senza ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Uno strano tweet lascia pensare chepossa aver partecipato alle riprese diin theof, diretto da Sam Raimi. Che il rapporto trae Sam Raimi fosse speciale non è cosa ignota. Uno strano tweet postato sul profilo Twitter dilascia pensare che l'attore abbia preso parte alle riprese diin theof. Attraverso il suo profilo Twitter, infatti,ha pubblicato una foto dello skyline di Londra e ha scritto: "Ragazzi, è stato uno spasso lavorare in una certa città con un certo regista su un certo film con un certo attore, senza ...

