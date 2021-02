Barba: “La classifica preoccupa ma la salvezza dipende da noi” (Di domenica 28 febbraio 2021) Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato a Sky Sport dopo il ko nel derby campano contro il Napoli: “C’è un po’ di rammarico, sicuramente si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco. Ci prendiamo comunque gli aspetti positivi perché ci abbiamo provato fino alla fine. La classifica a mio parere ci deve sempre preoccupare, non abbiamo ancora fatto nulla e ci sono tante squadre ancora in corsa. Però abbiamo la fortuna che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo vivere le partite con il giusto peso”. Foto: Logo Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Federico, difensore del Benevento, ha parlato a Sky Sport dopo il ko nel derby campano contro il Napoli: “C’è un po’ di rammarico, sicuramente si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco. Ci prendiamo comunque gli aspetti positivi perché ci abbiamo provato fino alla fine. Laa mio parere ci deve semprere, non abbiamo ancora fatto nulla e ci sono tante squadre ancora in corsa. Però abbiamo la fortuna cheancora tutto da noi. Dobbiamo vivere le partite con il giusto peso”. Foto: Logo Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

