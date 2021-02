Balli su TikTok e manovre pericolose mentre guida il bus a Roma: autista sospesa da Atac (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, Balli su TikTok e bravate mentre guida il bus: autista sospesa da Atac mentre guida l’autobus per le strade di Roma l’autista balla e pubblica video su TikTok. La donna, in servizio da poco più di un anno, è stata sospesa da Atac, la società che si occupa del servizio di trasporto pubblico nella Capitale, in via cautelare, senza servizio e senza stipendio. La notizia la riporta Il Messaggero in un articolo di Lorenzo De Cicco. Il caso passa al vaglio della commissione disciplinare della municipalizzata: e la conducente rischia il licenziamento. La 38enne ha pubblicato il video su TikTok mentre ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021)sue bravateil bus:dal’autobus per le strade dil’balla e pubblica video su. La donna, in servizio da poco più di un anno, è statada, la società che si occupa del servizio di trasporto pubblico nella Capitale, in via cautelare, senza servizio e senza stipendio. La notizia la riporta Il Messaggero in un articolo di Lorenzo De Cicco. Il caso passa al vaglio della commissione disciplinare della municipalizzata: e la conducente rischia il licenziamento. La 38enne ha pubblicato il video su...

