Armani in due sfilate, donna e uomo, per disegnare un incontro (Di domenica 28 febbraio 2021) Due sfilate, per disegnare un incontro, in questa dedicata alla donna e all'uomo Giorgio Armani autunno/inverno 2020-2021. Notturno è il segno della donna penetrante e vagamente enigmatico, Passaggi è il capitolo dell'uomo chiaro e definito, in una circolarità di differenze che unifica e permette di esaltare le differenze dello stile Armani. Al centro il logo e Uri, un gorilla primate, la scultura color verde del giovane artista Marcantonio Raimondi Malerba, una presenza scenica in riproduzione fedele che proviene dall'arredo di casa dello stilista, ed è il vigile testimone dell'impegno per gli animali e l'ambiente. Intorno c'è il movimento fluido degli abiti, il tocco impercettibile e sospeso della magia del vestirsi con la stessa ...

