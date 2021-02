Vaccini, dosi ai più fragili a maggio. Ora la Liguria lancia il censimento dei vulnerabili (Di sabato 27 febbraio 2021) I più esposti dovranno usare Pfizer o Moderna: slitteranno dopo gli over 80. Contagi e ricoveri in calo Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 27 febbraio 2021) I più esposti dovranno usare Pfizer o Moderna: slitteranno dopo gli over 80. Contagi e ricoveri in calo

RobertoBurioni : In questo momento i no-vax non devono essere contrastati. Con la penuria di vaccini lasciano le loro dosi a persone… - matteosalvinimi : #Salvini: San Marino, 35mila abitanti, dopo aver atteso invano i vaccini promessi da Italia e UE si sono rivolti a… - fattoquotidiano : Vaccini, Bertolaso: “Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora”. Cartabellotta: “Priorità etiche stravolte, anz… - infoitinterno : Vaccini, piano della Protezione civile: 19 milioni di dosi al mese - igorbrickil5S : RT @Surfiniae: Questo delinquente riesumato da un’altra delinquente praticamente afferma che gli anziani posso anche crepare di CoVid, per… -