Slalom gigante di Bansko | primi punti in Coppa del Mondo per Filippo Della Vite

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il futuro dello sci alpino bergamasco è saldamente nelle mani di. Il 19enne di Ponteranica ha sorpreso i tecnici durante lodic0gliendo ididel. Al rientro in pista dopo i Mondiali di Cortina, il portacolori delle Fiamme Oro Moena non si è fatto spaventare dal tracciato barrato chiudendo la competizione in sedicesima posizione e risultando il migliore italiano al traguardo Nonostante il pettorale numero 44, l’azzurro è riuscito a cogliere la prima qualificazionecarriera recuperando nella parte finale“Marc Girardelli” e chiudendo la manche inaugurale con il ventottesimo parziale. Per nulla intimorito dalla ...

Nella sua bacheca 4 Coppe del mondo fra il 1971 e il 1975, un oro e due argenti olimpici in, altri due titoli olimpici in combinata, un oro e un argento mondiali, 24 vittorie in ...Il francese Mathieu Faivre, fresco campione del mondo, è al comando in 1.08.37 dopo la prima manche dellodi cdm di Bansko. Alle sue spalle il croato Filip Zubcic in 1.08.48 e terzo l'altro francese Alexis Pinturault in 1.08.60. Per l'Italia - con condizioni meteo e di pista perfette - il ...Secondo successo in stagione e terzo della sua carriera per Filip Zubcic che nel gigante di Bansko ha conquistato cento punti importanti in previsione della classifica di specialità. Dietro al croato, ...Il croato Filip Zubcic - 28 anni e terzo successo in carriera - ha vinto in 2.20.62 il primo slalom gigante di cdm di Bansko. Secondo il francese Mathieu Faivre, oro a Cortina , in 2.21.02 e terzo l'a ...