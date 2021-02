Matteo Romano, chi è il giovanissimo cantante di “Concedimi” (Di sabato 27 febbraio 2021) Matteo Romano, il ragazzo di Cuneo vola su TikTok dove aveva cominciato per caso. Grande successo anche su Spotify Matteo Romano, foto InstagramTra gli ospiti di oggi a Magazzini Musicali c’è Matteo Romano, giovanissimo cantautore di Cuneo. Concedimi, il brano che gli ha dato notorietà è stato pubblicato sulle piattaforme digitali. la canzone è nata quasi per caso. Su TikTok, il social molto in voga tra i suoi coetanei, il ragazzo aveva pubblicato un video di alcune note con il pianoforte. È stata una sorta di prova. Quel piccolo estratto è diventata una canzone utilizzata per altri video di TikTok con i ragazzi che “duettano” con Matteo che a soli 19 anni (classe 2002) è diventato un noto cantante dei ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021), il ragazzo di Cuneo vola su TikTok dove aveva cominciato per caso. Grande successo anche su Spotify, foto InstagramTra gli ospiti di oggi a Magazzini Musicali c’ècantautore di Cuneo., il brano che gli ha dato notorietà è stato pubblicato sulle piattaforme digitali. la canzone è nata quasi per caso. Su TikTok, il social molto in voga tra i suoi coetanei, il ragazzo aveva pubblicato un video di alcune note con il pianoforte. È stata una sorta di prova. Quel piccolo estratto è diventata una canzone utilizzata per altri video di TikTok con i ragazzi che “duettano” conche a soli 19 anni (classe 2002) è diventato un notodei ...

Femy_Sca : RT @icompanymusic: A #magazzinimusicali Matteo Romano con Concedimi “Ascoltare i silenzi e non far caso ai perché” ?? - YCuccu : RT @icompanymusic: A #magazzinimusicali Matteo Romano con Concedimi “Ascoltare i silenzi e non far caso ai perché” ?? - YCuccu : RT @MBassignano: Che spettacolo Matteo Romano #magazzinimusicali - icompanymusic : A #magazzinimusicali Matteo Romano con Concedimi “Ascoltare i silenzi e non far caso ai perché” ?? - MBassignano : Che spettacolo Matteo Romano #magazzinimusicali -