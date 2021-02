I cani di Lady Gaga ritrovati sani e salvi: è caccia ai rapitori (Di sabato 27 febbraio 2021) I due amatissimi bulldog di Lady Gaga, la famosa cantante, sono stati ritrovati. L’ha riportato TMZ, sostenendo che i cani stanno bene, ma i rapitori non sono ancora stati presi. Il rapimento e l’aggressione Per appropriarsi dei due cani, gli attuali latitanti, avevano aggredito il dog walker, sparandogli. Quando Lady Gaga, la quale si trovava a Roma per le riprese di un film, ha saputo che i suoi Koji e Gustav erano stati rapiti, e che il suo dog sitter era stato colpito da degli spari, aveva offerto una ricompensa di $ 500.000 per il loro ritorno sicuro. “I miei adorati cani Koji e Gustav sono stati portati a Hollywood due notti fa. Il mio cuore è malato e sto pregando che la mia famiglia sarà di nuovo sana con un atto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) I due amatissimi bulldog di, la famosa cantante, sono stati. L’ha riportato TMZ, sostenendo che istanno bene, ma inon sono ancora stati presi. Il rapimento e l’aggressione Per appropriarsi dei due, gli attuali latitanti, avevano aggredito il dog walker, sparandogli. Quando, la quale si trovava a Roma per le riprese di un film, ha saputo che i suoi Koji e Gustav erano stati rapiti, e che il suo dog sitter era stato colpito da degli spari, aveva offerto una ricompensa di $ 500.000 per il loro ritorno sicuro. “I miei adoratiKoji e Gustav sono stati portati a Hollywood due notti fa. Il mio cuore è malato e sto pregando che la mia famiglia sarà di nuovo sana con un atto di ...

repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Agenzia_Ansa : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti - starkbuckz : RT @yutaismymoon: i cani di Lady Gaga sono sani e salvi buongiorno sto piangendo - CorriereCitta : I cani di Lady Gaga ritrovati sani e salvi: è caccia ai rapitori -