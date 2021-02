GF Vip 5 | Piepaolo Pretelli diventa zio e lo sa in diretta | piovono critiche

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 27 febbraio 2021) Questo Grande Fratello Vip 5 è durato così tanto (sei mesi) che Pierpaoloè uscito lasciando il fratello minore Giulio, di appena ventuno anni, single e lo ritrova non solo fidanzato, ma anche in attesa di un figlio. L’ex Velino di Striscia la Notizia, insomma, tra qualche mese diventerà zio e fa discutere la scelta di informarlo innel corso della semifinale del GF Vip 5. Prima a Pierpaolo è stato fatto vedere un filmato della nuova “cognata”, una bella e giovanissima ragazza bionda di nome Alessia, poi in giardino ha incontrato proprio Giulio che gli ha rivelato la notizia che l’ha lasciato senza parole. Il ragazzo ha anche precisato che i loro genitori non sono stati molto contenti, ritenendolo giustamente troppo giovane e fidanzato da troppo poco tempo, ma lui è felicissimo e si sente molto sicuro della sua scelta. Nel frattempo, ...