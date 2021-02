Funerali di Attanasio a Limbiate | Delpini | «Luca dirà al Signore | vengo da un Paese dove si muore e non importa a nessuno»

matteosalvinimi : I funerali di Stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Il ricordo commosso e, per chi crede, la preghiera ques… - lauraboldrini : Ai funerali di Stato dell'ambasciatore Luca #Attanasio e del carabiniere Vittorio #Iacovacci, il dolore di tutto il… - MinisteroDifesa : #25febbraio Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma i funerali di Stato dell’Ambasciatore d… - Nicole78284887 : RT @Adnkronos: A #Limbiate i funerali dell'ambasciatore Luca #Attanasio - PaulEfambejr : RT @Corriere: I funerali di Attanasio, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muo... -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Attanasio

Si terranno questa mattina a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, idi Luca, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista locale. Intanto, è polemica sulla mancanza di una tutela ...Sabato ial campo sportivo Sarà celebrata sabato al campo sportivo di via Tolstoj la cerimonia funebre in memoria di Luca, l'ambasciatore brianzolo ucciso lunedì in un attacco ...La cerimonia funebre ha seguito i funerali di Stato che si sono tenuti l’altro ieri a Roma. A Saronno una cerimonia davanti al Comune. Attanasio era cresciuto a Limbiate. dove abitano i suoi ...L'arcivescovo di Milano Mario Delpini: "Difficile trovare le parole per la moglie e le figlie" Limbiate (Monza), 27 febbraio 2021 - Poco prima dei funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano u ...