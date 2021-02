Covid-19, polizia interrompe partita di calcetto: sanzionate quattro persone (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, e su disposizione della centrale operativa ,sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di una partita di calcetto in una struttura sportiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato il titolare e quattro persone, tra i 20 e i 39 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura per cinque giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, e su disposizione della centrale operativa ,sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di unadiin una struttura sportiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato il titolare e, tra i 20 e i 39 anni, per inottemperanza alle misure anti-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura per cinque giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

