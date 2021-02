America' s Cup | Tina Symmans è pronta a sparare cavolate ?

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nella Foto "Turner" !!! Per posare le boe l''s Cup si avvale dell'ACE la cui presidente è. Speriamo che questa volta rifletta un attimo e colleghi il cervello prima di fare delle conferenze stampa. L’allerta 3 significa l’invito a restare a casa per gli abitanti e di lavorare in smart working. Sono sospese tutte le manifestazioni sportive, ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern a seguito della registrazione di un nuovo caso di contagio da coronavirus.Sembrerebbe che la persona contagiata dopo aver fatto il tampone per Covid-19 sia andato in palestra con alto rischio di aver contagiato tante persone ( anche la madre della persona contagiata è risultata anche lei positiva ma asintomatica ). y key 6901ea96cb13f03d.html

Tramite una nota,'sdichiara: 'Nei prossimi giorni collaboreremo con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni. Ulteriori aggiornamenti sono in arrivo'. Inizio del ...Il premier neozelandese ha imposto il livello 3 di restrizioni alla città di Auckland della durata di una settimana, periodo in cui rientra anche l'inizio delle regate tra Luna Rossa e Team New ...La America's Cup dovrebbe incominciare sabato 6 marzo secondo il calendario originario, ma il lockdown di livello 3 imposto ad Auckland per sette giorni complica notevolmente le cose. L'inizio del mat ...Foto: Luna Rossa Press Saranno giorni di attesa per Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, che non potranno neppure scendere in mare per gli allenamenti, salvo deroghe da parte del Governo. IPOTESI ...