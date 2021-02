Vaccino monodose J&J: 'Decisione nei primi 15 giorni di marzo' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il anti - di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo & Johnson (), 'credo sia in dirittura d'arrivo. Nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la Decisione dell' Agenzia europea dei medicinali '. Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il anti - di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo & Johnson (), 'credo sia in dirittura d'arrivo. Nei15dipotrebbe arrivare ladell' Agenzia europea dei medicinali '.

