Uomini e Donne, Aurora Tropea passa alle vie legali: “Mi sono rivolta alle autorità” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo giorni di silenzio e l’addio indotto a Uomini e Donne, Aurora Tropea annuncia su Instagram di non voler passare oltre quello che è successo nello studio del dating time di Maria De Filippi. La dama, che ha frequentato il programma per molti mesi, non ha mai raccolto la simpatia soprattutto degli opinionisti. In particolare Gianni Sperti, che ha sempre creduto che Aurora non fosse affatto interessata a trovare un compagno ma era alla ricerca solo di visibilità. Nell’ultima registrazione, poi, è stata messa sotto accusa da Giancarlo, il cavaliere che ha frequentato per un periodo e che dopo aver messo la parola fine ai loro incontri l’ha accusata d’aver manipolato alcune situazioni. In particolare il cavaliere ha condiviso in studio alcuni filmati privati di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo giorni di silenzio e l’addio indotto aannuncia su Instagram di non volerre oltre quello che è successo nello studio del dating time di Maria De Filippi. La dama, che ha frequentato il programma per molti mesi, non ha mai raccolto la simpatia soprattutto degli opinionisti. In particolare Gianni Sperti, che ha sempre creduto chenon fosse affatto interessata a trovare un compagno ma era alla ricerca solo di visibilità. Nell’ultima registrazione, poi, è stata messa sotto accusa da Giancarlo, il cavaliere che ha frequentato per un periodo e che dopo aver messo la parola fine ai loro incontri l’ha accusata d’aver manipolato alcune situazioni. In particolare il cavaliere ha condiviso in studio alcuni filmati privati di ...

