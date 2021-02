Solskjaer | “Milan? Un bel regalo di compleanno Ibra mi stupisce ogni giorno”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato sui canali ufficiali del club dopo il sorteggio di Europa League che li vedrà sfidare il. Queste le sue parole: “Il? Un beldi, non è vero? (oggi il norvegese compie 48 anni). È nostra tradizione ormai avere degli accoppiamenti difficili, questo è uno di quelli che ti fa sentire in Champions League. Ed è bello per noi avere queste partite perché questa squadra ha bisogno di sfide e non vediamo l’ora di affrontarle”. Suhimovic: “Mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato ale ha ...