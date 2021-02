Si ripetono i problemi EA, non funziona FIFA 21 e Apex Legends il 26 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Purtroppo non sono del tutto rientrati i problemi EA di ieri e dunque non funziona ancora FIFA 21 e Apex Legends in modo particolare, nel caso in cui si desideri effettuare una sessione di gioco online. Siamo al secondo giorno di anomalie, anche vistose, per tanti giocatori in questo venerdì 26 febbraio. A partire dalla mattinata di ieri, le difficoltà sono andate moltiplicandosi per tanti gamer sparsi in tutto il mondo, dunque non solo per gli italiani. Peccato che proprio la situazione di difficoltà non sia ancora rientrata del tutto. Il servizio Downdetector, a partire dalle ore 8 di questo venerdì, segnala una nuova crescita delle segnalazioni di problemi EA. Come avvenuto già nel pomeriggio e nella serata di ieri, i giocatori non riescono ad accedere al loro ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Purtroppo non sono del tutto rientrati iEA di ieri e dunque nonancora21 ein modo particolare, nel caso in cui si desideri effettuare una sessione di gioco online. Siamo al secondo giorno di anomalie, anche vistose, per tanti giocatori in questo venerdì 26. A partire dalla mattinata di ieri, le difficoltà sono andate moltiplicandosi per tanti gamer sparsi in tutto il mondo, dunque non solo per gli italiani. Peccato che proprio la situazione di difficoltà non sia ancora rientrata del tutto. Il servizio Downdetector, a partire dalle ore 8 di questo venerdì, segnala una nuova crescita delle segnalazioni diEA. Come avvenuto già nel pomeriggio e nella serata di ieri, i giocatori non riescono ad accedere al loro ...

