Sanremo 2021 | Fedez sceglie gli abiti di Donatella Versace

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà unmolto diverso, ma non per questo meno entusiasmante. La kermesse canora inizierà il 2 marzo eè già pronto a partire per il Festival, lasciando a casa la moglie Chiara Ferragni (incinta al nono mese) e il figlio Leone. L’influencer ha deciso di supportare il marito da casa, sia perché è in dolce attesa sia perché – causa Covid – all’Ariston non ci sarà pubblico. Ma, pur non avendo la sua dolce metà affianco,non ha voluto rinunciare allo stile ed è per questo che si è rivolto a, “zia” come l’ha chiamata su Instagram. Per questo Festival di, il rapper vestirà infattisi affida a...