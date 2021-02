Sampdoria, infortunio Colley: speranza derby (Di venerdì 26 febbraio 2021) Omar Colley è alle prese con un infortunio muscolare, ma spera di rientrare nel derby contro il Genoa La Sampdoria dovrà rinunciare a Omar Colley in occasione del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta. Il difensore gambiano ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi e oggi effettuerà nuovi accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 È ancora presto per definire i tempi esatti per il recupero, ma il tecnico Claudio Ranieri potrebbe riabbracciare il suo Colley in vista del derby di mercoledì contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Omarè alle prese con unmuscolare, ma spera di rientrare nelcontro il Genoa Ladovrà rinunciare a Omarin occasione del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta. Il difensore gambiano ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi e oggi effettuerà nuovi accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 È ancora presto per definire i tempi esatti per il recupero, ma il tecnico Claudio Ranieri potrebbe riabbracciare il suoin vista deldi mercoledì contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Sampdoria, infortunio muscolare per Colley: chi lo sostituisce? - sportli26181512 : Sampdoria, infortunio anche per Colley: si ferma per un problema muscolare: Dopo la brutta notizia dell'… - infoitsport : Sampdoria, infortunio muscolare per Torregrossa - Fantacalcio : Sampdoria, infortunio muscolare per Torregrossa - sportli26181512 : Sampdoria, infortunio Torregrossa: out tre partite, forse anche di più: Arrivano brutte notizie dall’infermeria del… -