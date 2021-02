Pescara – Lecce, la parola agli allenatori (Di venerdì 26 febbraio 2021) La venticinquesima giornata del campionato di Serie B prevede anche la gara Pescara – Lecce. Alla vigilia della partita che si giocherà domani pomeriggio sabato 27 febbraio alle 14.00 allo stadio Adriatico, gli allenatori hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Pescara – Lecce, in Tv e formazioni Pescara – Lecce, Grassadonia: “Lecce? Squadra forte” L’allenatore del Pescara Gianluca Grassadonia ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: “Dobbiamo avere consapevolezza circa la posizione di classifica che occupiamo e fare in modo di uscirne. Ci sono tutti i presupporti per farlo, la squadra sta lavorando ed il gruppo è compatto, mi segue. Se ci dovesse essere qualcosa che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) La venticinquesima giornata del campionato di Serie B prevede anche la gara. Alla vigilia della partita che si giocherà domani pomeriggio sabato 27 febbraio alle 14.00 allo stadio Adriatico, glihanno tenuto le rispettive conferenze stampa., in Tv e formazioni, Grassadonia: “? Squadra forte” L’allenatore delGianluca Grassadonia ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: “Dobbiamo avere consapevolezza circa la posizione di classifica che occupiamo e fare in modo di uscirne. Ci sono tutti i presupporti per farlo, la squadra sta lavorando ed il gruppo è compatto, mi segue. Se ci dovesse essere qualcosa che ...

