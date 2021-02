Non è la D’Urso torna a settembre 2021, non chiude e raddoppia con Domenica Live (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non è la D'Urso torna a settembre 2021, Barbara D'Urso smentisce la chiusura in diretta Pochi minuti fa a ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non è la D'Urso, Barbara D'Urso smentisce la chiusura in diretta Pochi minuti fa a ...

Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - LaStampa : Live-Non è la D’Urso chiude ufficialmente: ora c’è la conferma di Mediaset - RuttosportI : Ma Massimiliano si è svegliato tutto insieme? Dopo quel fatto hanno passato due mesi di amicizia e si facevano semp… - Da_ni_e_ : @maxbasello @Capobianco2005C @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo non mi stupisco poi che la genialata sia frutto dell'i… -