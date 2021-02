La campagna vaccinale Ue non decolla. Fitto (FdI-Ecr): senza vaccini la ripresa non può partire (Di venerdì 26 febbraio 2021) La campagna vaccinale Ue stenta a decollare. Pur variando da Paese a Paese le percentuali dei cittadini Ue che hanno avuto una prima dose di vaccino, in generale si procede a rilento. Un percorso accidentato che, tra fiale a disposizione, consegne effettuate e corrente alternata e pesanti lacune individuate proprio nella gestione logistica dell’intera organizzazione del vecchio continente sul piano di immunizzazione, nei paesi dell’Unione si procede a rilento. Per non parlare del confronto con Paesi extra europei come la Gran Bretagna fresca di Brexit, o addirittura gli Stati Uniti, dove si procede spediti e sicuri. Sia sul fronte dei rifornimenti delle dosi, che su quello delle vaccinazioni effettuate. Così, ancora una volta, il gruppo europeo Ecr-Fdi, insiste a sollecitare un cambio di passo. Perché continuano a insistere grandi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) LaUe stenta are. Pur variando da Paese a Paese le percentuali dei cittadini Ue che hanno avuto una prima dose di vaccino, in generale si procede a rilento. Un percorso accidentato che, tra fiale a disposizione, consegne effettuate e corrente alternata e pesanti lacune individuate proprio nella gestione logistica dell’intera organizzazione del vecchio continente sul piano di immunizzazione, nei paesi dell’Unione si procede a rilento. Per non parlare del confronto con Paesi extra europei come la Gran Bretagna fresca di Brexit, o addirittura gli Stati Uniti, dove si procede spediti e sicuri. Sia sul fronte dei rifornimenti delle dosi, che su quello delle vaccinazioni effettuate. Così, ancora una volta, il gruppo europeo Ecr-Fdi, insiste a sollecitare un cambio di passo. Perché continuano a insistere grandi ...

RegLombardia : #pianovaccinazioni Cerchiamo medici specialisti o laureati, infermieri e studi professionali di infermieri per un s… - ItaliaViva : Quanto alla campagna vaccinale, abbiamo insistito per assicurare un ordine di priorità sulla base di criteri nazion… - you_trend : ?? In Italia sono state somministrate quasi 4 milioni di dosi del #vaccino anti-Covid ? Ma la campagna procede in m… - Nicol79938739 : RT @ImolaOggi: Covid, Campania: De Luca chiude tutte le scuole. Motivo per la chiusura, spiega, è attendere il completamento della campagna… - gettasofia : RT @ImolaOggi: Covid, Campania: De Luca chiude tutte le scuole. Motivo per la chiusura, spiega, è attendere il completamento della campagna… -