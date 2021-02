James Wan, vent’anni di carriera horror (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nonostante il più recente e non troppo riuscito Aquaman e un’incursione nella saga di Fast & Furious, a James Wan non piace molto sperimentare. O meglio, il regista malese sperimenta eccome, ma all’interno di un genere che gli è congeniale. Parliamo naturalmente dell’horror, di cui è oggi maestro indiscusso. D’altronde, Wan è la mente dietro una delle saghe più fortunate del genere. La mente dietro uno dei personaggi più iconici. Parliamo, è evidente, di Saw, sanguinario enigmista che ci terrorizza fin dal 2004. James Wan sul set di Saw – Photo Credits: Nerdface.itJames Wan e la saga di Saw Fin dal primo capitolo, la storia del malato terminale e serial killer John Kramer, interpretato da Tobin Bell, ha fatto parecchio discutere. Violento, estremo, Saw – L’enigmista ha rivoluzionato il genere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nonostante il più recente e non troppo riuscito Aquaman e un’incursione nella saga di Fast & Furious, aWan non piace molto sperimentare. O meglio, il regista malese sperimenta eccome, ma all’interno di un genere che gli è congeniale. Parliamo naturalmente dell’, di cui è oggi maestro indiscusso. D’altronde, Wan è la mente dietro una delle saghe più fortunate del genere. La mente dietro uno dei personaggi più iconici. Parliamo, è evidente, di Saw, sanguinario enigmista che ci terrorizza fin dal 2004.Wan sul set di Saw – Photo Credits: Nerdface.itWan e la saga di Saw Fin dal primo capitolo, la storia del malato terminale e serial killer John Kramer, interpretato da Tobin Bell, ha fatto parecchio discutere. Violento, estremo, Saw – L’enigmista ha rivoluzionato il genere ...

5 film in streaming per festeggiare James Wan, nuovo Re dell'horror (e non solo...) Compie oggi 44 anni uno dei registi più simpatici ed effervescenti dell'odierno panorama cinematografico hollywoodiano, ovvero James Wan . Diventato il nuovo "Re Mida" dell' horror grazie una serie di film di culto dal budget contenuto ma pieni di inventiva, Wan ha rivitalizzato il genere mescolando con enorme efficacia un'...

James Wan, vent’anni di carriera horror Oggi James Wan ,regista malese naturalizzato australiano e ideatore nel 2004 della saga di "Saw - L'enigmista", compie gli anni ...

