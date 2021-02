I giovani nel calcio italiano: un problema storico (Di venerdì 26 febbraio 2021) I giovani nel calcio italiano sono sempre stati un problema, un tratto che ha sempre penalizzato il nostro movimento. Perché i giovani nel calcio italiano sono un problema? Negli ultimi giorni è esplosa una sorta di polemica nei confronti del nostro movimento calcistico: i giovani che faticano ad imporsi. Se da una parte c’è un Bayern Monaco costretto a schierare il classe 2003 Musiala perché “in emergenza”, dall’altra c’è una Lazio che preferisce un mediocre Patric ad un Armini. In Italia si preferisce l’esperienza, l’usato sicuro, anche a costo di usare giocatori non affidabili. Il problema è che essere un giovane calciatore in Italia è terribilmente difficile, molto più che esserlo in Germania, Olanda e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inelsono sempre stati un, un tratto che ha sempre penalizzato il nostro movimento. Perché inelsono un? Negli ultimi giorni è esplosa una sorta di polemica nei confronti del nostro movimento calcistico: iche faticano ad imporsi. Se da una parte c’è un Bayern Monaco costretto a schierare il classe 2003 Musiala perché “in emergenza”, dall’altra c’è una Lazio che preferisce un mediocre Patric ad un Armini. In Italia si preferisce l’esperienza, l’usato sicuro, anche a costo di usare giocatori non affidabili. Ilè che essere un giovane calciatore in Italia è terribilmente difficile, molto più che esserlo in Germania, Olanda e ...

