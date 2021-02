GF Vip, pronostico vincitore: Tommaso Zorzi la spunta per i bookmaker, occhi su Dayane Mello (Di venerdì 26 febbraio 2021) La finale del GF Vip si avvicina sempre di più ed è già tempo di pronostici: chi sarà il vincitore della quinta infinita edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? Alla vigilia della nuova puntata in onda questa sera su Canale 5 passiamo in rassegna le previsioni basate sulle quote di Goldbet rispetto al favorito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 febbraio 2021) La finale del GF Vip si avvicina sempre di più ed è già tempo di pronostici: chi sarà ildella quinta infinita edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? Alla vigilia della nuova puntata in onda questa sera su Canale 5 passiamo in rassegna le previsioni basate sulle quote di Goldbet rispetto al favorito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : GF Vip, pronostico vincitore: Tommaso Zorzi la spunta per i bookmaker, occhi su Dayane Mello #gfvip #tzvip #dmvip - infoitcultura : Pronostico di Urtis: “Tommaso Zorzi non vincerà il GF Vip', ecco perché - blogtivvu : Pronostico vincitore #GFVip: chi tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello? Parlano gli ex concorrenti #TZVip #Mellos… - blogtivvu : Il pronostico di Urtis: “Tommaso Zorzi? Non vincerà il #GFVip”, poi parla delle sue “doti nascoste” ?? #TZVip - infoitcultura : Dayane Mello dopo il GF Vip volerà in Brasile con un ex concorrente: promessa e pronostico vincitore -