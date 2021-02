Gf Vip 5, gli ex inquilini entrano in Casa e la regia trasmette le immagini per errore (Video) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli indizi erano nell’aria e ora, complice un errore della regia, la cosa è praticamente certa. Lunedì prossimo, in occasione della puntata finale di questa edizione del Gf Vip 5, i finalisti riceveranno una speciale sorpresa. Da chi? Da alcuni ex compagni di avventura che nelle ultime ore si sono recati a Cinecittà proprio per questo motivo. Il primo indizio era stata quella foto di Matilde Brandi, davanti a una delle roulotte-camerino usate dai protagonisti della trasmissione, accompagnata della frase “Oggi si registra sorpresa“. Poi ieri era arrivata quella rivelazione fatta da Elisabetta Gregoraci durante una diretta Instagram: “Oggi in Casa abbiamo fatto una sorpresa. Non so se lo posso dire ma c’è una sorpresa per lunedì, per la finale. Una cosa carina per il pubblico e per i ragazzi“. “Oggi IN Casa abbiamo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli indizi erano nell’aria e ora, complice undella, la cosa è praticamente certa. Lunedì prossimo, in occasione della puntata finale di questa edizione del Gf Vip 5, i finalisti riceveranno una speciale sorpresa. Da chi? Da alcuni ex compagni di avventura che nelle ultime ore si sono recati a Cinecittà proprio per questo motivo. Il primo indizio era stata quella foto di Matilde Brandi, davanti a una delle roulotte-camerino usate dai protagonisti della trasmissione, accompagnata della frase “Oggi si registra sorpresa“. Poi ieri era arrivata quella rivelazione fatta da Elisabetta Gregoraci durante una diretta Instagram: “Oggi inabbiamo fatto una sorpresa. Non so se lo posso dire ma c’è una sorpresa per lunedì, per la finale. Una cosa carina per il pubblico e per i ragazzi“. “Oggi INabbiamo ...

