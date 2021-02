Final Fantasy 7 Ever Crisis: nuovo gioco in arrivo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 Ever Crisis. Il nuovo gioco comprenderà l’intero universo di Final Fantasy VII. Come sarà possibile, vi starete chiedendo? L’operazione è molto simile a quella fatta con la versione mobile di Final Fantasy XV, ma questa volta si tratta di un progetto molto più ambizioso. L’editore giapponese ha preso Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Advent Children, Before Crisis: Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII e Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII ed è riusciuto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Square Enix ha annunciato. Ilcomprenderà l’intero universo diVII. Come sarà possibile, vi starete chiedendo? L’operazione è molto simile a quella fatta con la versione mobile diXV, ma questa volta si tratta di un progetto molto più ambizioso. L’editore giapponese ha presoVII,VII: Advent Children, BeforeVII,Core:VII e Dirge of Cerberus:VII ed è riusciuto a ...

