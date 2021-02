(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Una sentenza nel campo dellache farà discutere: gli embrioni conservati tramite congelamento da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati nell’utero dellase l’ex partner non è d’accordo. Lo stabilisce il Tribunale di S.Maria Capua a Vetere che, ha spiegato l’avvocato Gianni Baldini, «per la prima volta in Italiasu questo tema spinoso, dato il numero crescente di separazioni e di coloro che chiedono di accedere allamedicalmente».laAlla faccia della «società patriarcale»: per cui,in tema di ...

avvocatorinaldi : @LucioMalan Ho guardato il sito... c'è pure il listino, con i vari pacchetti all inclusive con 1,2 o 5 tentativi! L… - RoccoOriginal1 : Fecondazione assistita, ora decide solo la donna: sì all’impianto anche contro il volere dell’ex marito… - ananassobasso : RT @claudio_2022: Fecondazione assistita, ora decide solo la donna: sì all’impianto anche contro il volere dell’ex marito È un abominio se… - vguido2 : RT @claudio_2022: Fecondazione assistita, ora decide solo la donna: sì all’impianto anche contro il volere dell’ex marito È un abominio se… - Roberta44447827 : RT @claudio_2022: Fecondazione assistita, ora decide solo la donna: sì all’impianto anche contro il volere dell’ex marito È un abominio se… -

... comma 3, della legge 40 del 2004, quella su procreazione, secondo la quale "la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento delladell'ovulo". Non dopo....ad averlo in modo naturale quindi ci siamo rivolti al Centro di procreazione medicalmente...dello stomaco per chi sa cosa significa perdere anche solo due mesi in un percorso di...26 FEB - Considerando l’applicazione di tutte le tecniche di PMA sia di I livello (inseminazione), che di II e III livello (fecondazione in vitro) con o senza donazione di gameti, dal 2017 al 2018, si ...Arriva dalla Campania una decisione che non ha precedenti in Italia e che potrebbe fare scuola. Un uomo che cambia idea, non può interrompere la nascita di un figlio che ancora non c'è ...