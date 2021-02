De Luca: da lunedì chiudiamo tutte le scuole in Campania (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo “sceriffo” torna alla carica e annuncia: “da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Vincenzo De Luca comunica su Facebook la decisione di passare alla Dad. Il Presidente della Campania sottolinea che soprattutto negli istituti di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. “Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico e poi parleremo di riapertura” ha affermato il Governatore. “Per il personale scolastico abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate – ha comunicato – di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”.La Campania è al collasso con duemila positivi al giorno. ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo “sceriffo” torna alla carica e annuncia: “dale”. Vincenzo Decomunica su Facebook la decisione di passare alla Dad. Il Presidente dellasottolinea che soprattutto negli istituti di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. “Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico e poi parleremo di riapertura” ha affermato il Governatore. “Per il personale scolastico abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate – ha comunicato – di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”.Laè al collasso con duemila positivi al giorno. ...

L'emergenza coronavirus è tornata a salire di livello e Vincenzo De Luca è immediatamente corso ai ripari, ordinando la chiusura di tutte le scuole in Campania a partire da lunedì primo marzo. Il governatore ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli sono ...

