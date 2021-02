“Covid e fuga nei piccoli borghi, tra mito e realtà”. Oggi alle 12 la diretta di Fq Millennium live con Stefano Boeri e Luca Mercalli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid e fuga nei piccoli borghi, tra mito e realtà: questo è il tema della diretta Facebook che sarà trasmessa Oggi alle 12.00 sui canali social del Fatto Quotidiano e di Fq Millennium, il nostro mensile di inchiesta e approfondimento. Il tema di copertina del numero di febbraio è “Come riaprire le città dopo il Covid-19“. Millennium live, l’appuntamento in diretta live streaming del venerdì, questa settimana ospiterà il dialogo sul nuovo modo di vivere le metropoli in tempi di pandemia tra l’architetto e urbanista Stefano Boeri, il climatologo Luca Mercalli, Elena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)nei, tra: questo è il tema dellaFacebook che sarà trasmessa12.00 sui canali social del Fatto Quotidiano e di Fq, il nostro mensile di inchiesta e approfondimento. Il tema di copertina del numero di febbraio è “Come riaprire le città dopo il-19“., l’appuntamento instreaming del venerdì, questa settimana ospiterà il dialogo sul nuovo modo di vivere le metropoli in tempi di pandemia tra l’architetto e urbanista, il climatologo, Elena ...

fattoquotidiano : “Covid e fuga nei piccoli borghi, tra mito e realtà”. Oggi alle 12 la diretta di Fq Millennium live con Stefano Boe… - Salvo_Cu91 : RT @RadioSavana: La gente deve sapere cosa sta accadendo in Italia. Clandestini africani positivi Covid in rivolta sulla nave quarantena Al… - paradoxMKD : RT @RadioSavana: La gente deve sapere cosa sta accadendo in Italia. Clandestini africani positivi Covid in rivolta sulla nave quarantena Al… - PaolaSimonin : RT @RadioSavana: La gente deve sapere cosa sta accadendo in Italia. Clandestini africani positivi Covid in rivolta sulla nave quarantena Al… - IgorV01519720 : RT @RadioSavana: La gente deve sapere cosa sta accadendo in Italia. Clandestini africani positivi Covid in rivolta sulla nave quarantena Al… -