«Variante inglese contagiosa al 37%». Balzo dei nuovi casi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta in arancione; Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro, cioè zone ad alta incidenza di contagi: è la mappa, aggiornata ieri, del Centro europeo per la prevenzione delle malattie. I nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia sono stati 19.886, mai così tanti dal 9 gennaio, su 353.704 test. Il tasso di positività è salito al 5,6%. I decessi sono stati 308. I ricoveri in terapia intensiva sono stati 11 in più, 2.168 in totale; … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese Covid, rinviata Torino - Sassuolo. Si recupera il 17 marzo E' stata accertata la presenza in qualche caso della variante inglese del Covid - 19 e questo dato determina una maggiore cautela da parte delle autorità sanitarie.

Covid, balzo dei casi. Il tasso positività sale al 5,6%. Oltre 100mila vaccinati al giorno " In Italia si è stimato che la cosiddetta variante inglese del virus Sars - CoV - 2 ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica" tra ...

Variante inglese covid, Crisanti: "Italia rischia 40.000 casi in una settimana" Il 25 febbraio va in archivio con un bollettino che fa riferimento a quasi 20.000 nuovi casi su oltre 400.000 tamponi. "I dati ci raccontano l'attività della variante inglese, che ha una diffusibilità ...

Studio dell'Iss: "La variante inglese più trasmissibile del 37%" AGI - In Italia si stima che la cosiddetta ‘variante inglese' del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica (tra il ...

