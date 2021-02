Sci alpino | startlist discesa Val di Fassa Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo i Mondiali di Cortina torna la Coppa del Mondo di sci. Le donne gareggeranno sule nevi della Val didomani nella prima di tre gare veloci prevista in questo weekend italiano. Domani, a partire dalle ore 11.45 (diretta tv su Eurosport e Rai Sport) le atlete dovranno fare i conti con le difficoltà che proporrà la pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino. Si riparte dunque con unae una situazione di classifica, in questa specialità, che vede primeggiare Sofia Goggia, con 195 di margine su Breezy Johnson e 210 su Corinne Suter. Purtroppo l’azzurra non potrà difendere il proprio vantaggio nei confronti delle proprie rivali per via dell’infortunio di Garmisch e per questo il suo primato è attaccabile dalle rivali. Sarà una prova non semplice, perché sono previste alte e questo potrebbe andare a condizionare ...