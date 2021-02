Sci alpino | Brignone | “Ho voglia di riscattarmi e dimostrare ciò che valgo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra le protagoniste azzurre delle due discese di venerdì 26 e sabato 27 febbraio, valide per la Coppa del Mondo in Val di Fassa, ci saranno Marta Bassino, Federica, Elena Curtoni, Laura Pirovano oltre a Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Roberta Melesi, Federica Sosio ed Elena Dolmen. Elena Curtoni racconta i suoi obiettivi per le prossime gare: “Appena sono tornata a casa dalle gare dei Mondiali, ho avuto un piccolo crollo emotivo, ero stanca di testa, ho avuto tre giorni per ricaricare le pile. Si riparte con, sono gare importanti quelle che ci aspettano, gli obiettivi rimangono alti. La pista potrebbe sembrare tecnica, in realtà è molto facile da affrontare a testa bassa e spingere lungo tutte le parti del tracciato. Bisogna tenere giù il piede e schiacciarsi più possibile”. L’emozione di Federicanel ...