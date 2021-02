Massimo Galli: “Ecco la terza ondata, le cose non stanno andando bene” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’incremento dei casi a Brescia e il fatto che siano sostenuti da una diversa variante del virus Sars Cov-2, tecnicamente merita la definizione di terza ondata. Non si tratta di ‘terrorizzare’ le persone: non possiamo fare a meno di dire che le cose stanno andando diversamente rispetto a ciò che si sperava”. A dirlo all’Adnkronos Salute Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, docente all’università Statale del capoluogo lombardo. “La comparsa delle varianti – continua – significa problemi, che stiamo già pesantemente apprezzando in tutta Italia. Non si tratta di una questione solo lombarda”, dice Galli sottolineando che nella comunità scientifica “c’è preoccupazione per più di una realtà”. L’Italia “si sta colorando di ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’incremento dei casi a Brescia e il fatto che siano sostenuti da una diversa variante del virus Sars Cov-2, tecnicamente merita la definizione di. Non si tratta di ‘terrorizzare’ le persone: non possiamo fare a meno di dire che lediversamente rispetto a ciò che si sperava”. A dirlo all’Adnkronos Salute, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, docente all’università Statale del capoluogo lombardo. “La comparsa delle varianti – continua – significa problemi, che stiamo già pesantemente apprezzando in tutta Italia. Non si tratta di una questione solo lombarda”, dicesottolineando che nella comunità scientifica “c’è preoccupazione per più di una realtà”. L’Italia “si sta colorando di ...

