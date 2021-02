Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello conosce la data di inizio di Sanremo: ecco come è possibile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dayane Mello è a conoscenza della data di inizio del Festival di Sanremo, ma a svelargliela potrebbero essere stati Pupo e Tommaso Zorzi. Dayane Mello conosce la data di inizio del prossimo Festival di Sanremo: come questo sia possibile è qualcosa che forse, indirettamente, sanno Pupo e Tommaso Zorzi. Lunedì prossimo finisce la più lunga edizione del Grande Fratello Vip e il giorno dopo sulla RAI inizierà il Festival di Sanremo 2021, la prima edizione della kermesse televisiva senza il pubblico in sala. Ieri Dayane Mello ha detto a Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021)è anza delladidel Festival di, ma a svelargliela potrebbero essere stati Pupo e Tommaso Zorzi.ladidel prossimo Festival diquesto siaè qualcosa che forse, indirettamente, sanno Pupo e Tommaso Zorzi. Lunedì prossimo finisce la più lunga edizione delVip e il giorno dopo sulla RAI inizierà il Festival di2021, la prima edizione della kermesse televisiva senza il pubblico in sala. Ieriha detto a Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta ...

