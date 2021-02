Europa League, Gattuso: “Si è giocato pochissimo, arbitraggio scandaloso” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEuropa League – Le parole del tecnico Rino Gattuso al termine della gara contro il Granada vinta per 2-1. “Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi. Hanno fatto un tiro, ci siamo fatti saltare e abbiamo preso gol. Non ricordo più altre azioni. Ormai è andata così ma dobbiamo essere orgogliosi di come l’abbiamo giocata. Chi ci rappresenta deve farsi sentire un po’ di più. L’arbitraggio è stato scandaloso. Gli arbitri devono avere un po’ di rispetto. Hanno perso tanto tempo. Ci metto la mano sul fuoco che se una squadra italiana avesse giocato così si creerebbe una gran polemica. Non perché ho perso ma perché si è giocato troppo poco. La squadra ha macinato gioco, abbiamo rischiato qualcosina in più nel secondo tempo rischiando anche l’1 contro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Le parole del tecnico Rinoal termine della gara contro il Granada vinta per 2-1. “Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi. Hanno fatto un tiro, ci siamo fatti saltare e abbiamo preso gol. Non ricordo più altre azioni. Ormai è andata così ma dobbiamo essere orgogliosi di come l’abbiamo giocata. Chi ci rappresenta deve farsi sentire un po’ di più. L’è stato. Gli arbitri devono avere un po’ di rispetto. Hanno perso tanto tempo. Ci metto la mano sul fuoco che se una squadra italiana avessecosì si creerebbe una gran polemica. Non perché ho perso ma perché si ètroppo poco. La squadra ha macinato gioco, abbiamo rischiato qualcosina in più nel secondo tempo rischiando anche l’1 contro ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - OptaPaolo : 2 e 24 - Quello di Piotr #Zielinski dopo 2' e 24' è il gol più veloce segnato dal #Napoli nella sua storia in Europ… - NicolaBellu : Juventus-Napoli, azzurri eliminati in Europa League: possibile recupero il 17 marzo - Mediagol : #Napoli-Granada 2-1, a Gattuso non bastano Zielinski e Fabián Ruiz: partenopei fuori dall'#EuropaLeague -