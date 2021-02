Eu Industry Days 2021: l’Europa parla del suo futuro, tra green e digitale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 23 febbraio, la presidente Ursula von der Leyen ha presieduto l’Eu Industry Days 2021 con un opening speech in cui ha elogiato l’industria europea per la sua resilienza durante la pandemia di coronavirus, sottolineando al contempo la necessità di trarre alcune lezioni dalla crisi: 1. L’impatto che la crisi ha generato a livello sanitario, economico e sociale non dovrà accadere mai più. 2. l’Europa sta lavorando a uno strumento di emergenza per il mercato unico, che garantirà la libera circolazione di merci, servizi e persone, con maggiore trasparenza e coordinamento. 3. Occorre passare dalla modalità crisi a una nuova velocità di crociera della cooperazione con le industrie europee, costruendo nuove e agili alleanze dove il settore pubblico unisca le forze con l’industria. 4. Un ottimo esempio è costituito dalla ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 23 febbraio, la presidente Ursula von der Leyen ha presieduto l’Eucon un opening speech in cui ha elogiato l’industria europea per la sua resilienza durante la pandemia di coronavirus, sottolineando al contempo la necessità di trarre alcune lezioni dalla crisi: 1. L’impatto che la crisi ha generato a livello sanitario, economico e sociale non dovrà accadere mai più. 2.sta lavorando a uno strumento di emergenza per il mercato unico, che garantirà la libera circolazione di merci, servizi e persone, con maggiore trasparenza e coordinamento. 3. Occorre passare dalla modalità crisi a una nuova velocità di crociera della cooperazione con le industrie europee, costruendo nuove e agili alleanze dove il settore pubblico unisca le forze con l’industria. 4. Un ottimo esempio è costituito dalla ...

