Dayane Mello ha amato anche delle donne, ma in passato ha detto: “Non capisco chi va con i maschi e poi con le femmine” (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il coming out di Dayane Mello al GF Vip 5 Lunedì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha fatto una specie di coming out davanti a milioni di telespettatori. Nello specifico, la modella brasiliana ha confessato di aver amato entrambi i sessi, quindi sia uomini che donne e di aver perso la testa per Rosalinda Cannavò. Le dichiarazioni della sudamericana hanno confermato le teorie delle fan ‘RosMello’, ma nello stesso tempo hanno lasciato senza parole tutti coloro che non credevano alle voci fino ad ora caricate sui vari social network. In particolare, tutti coloro che ricordano un episodio accaduto un paio di mesi fa nella casa più spiata d’Italia. Di che episodio si tratta? (Continua dopo il ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il coming out dial GF Vip 5 Lunedì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5,ha fatto una specie di coming out davanti a milioni di telespettatori. Nello specifico, la modella brasiliana ha confessato di averentrambi i sessi, quindi sia uomini chee di aver perso la testa per Rosalinda Cannavò. Le dichiarazioni della sudamericana hanno confermato le teoriefan ‘Ros’, ma nello stesso tempo hanno lasciato senza parole tutti coloro che non credevano alle voci fino ad ora caricate sui vari social network. In particolare, tutti coloro che ricordano un episodio accaduto un paio di mesi fa nella casa più spiata d’Italia. Di che episodio si tratta? (Continua dopo il ...

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - xmartav : RT @be_a_riot: Dayane Mello al Gf - Fa innamorare mezzo mondo di lei - Aumenta di 700k follower su ig - Fa cadere ai suoi piedi un esercit… - conglomerato : RT @chae_kiara: si ma la vera domanda è come si fa a dare il palo a Dayane Mello - no_comment____r : RT @BiasiErika: Che cattiva questa Rosalinda che per la prima volta in vita sua si sente libera e prova un sentimento verso un ragazzo senz… -