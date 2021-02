Covid | l’area metropolitana di Bologna passa in zona arancione scuro

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) BOLOGNA – La Città metropolitana di Bologna passa in zona arancione scuro da lunedì prossimo, 1 marzo. Lo riferisce il sindaco di Anzola Emilia, Giampiero Veronesi. “A seguito della riunione urgente convocata oggi dal sindaco metropolitano Virginio Merola- annuncia Veronesi, che è anche consigliere delegato della Città metropolitana- comunico a tutti i miei concittadini che si è deciso di istituire la zona arancione scuro per tutti i Comuni della Città metropolitana“. Il provvedimento, spiega ancora Veronesi, “decorrerà da lunedì 1 marzo per le scuole e dal 27 febbraio per tutto il resto“. Si tratta di una misura giustificata “dall’aumento esponenziale dei contagi su tutta la provincia di Bologna e il conseguente probabile collasso, nel breve periodo, delle strutture sanitarie- afferma Veronesi- nella giornata di ieri è stato raggiunto, sulla provincia di Bologna, il picco massimo di contagi dall’inizio della pandemia”.