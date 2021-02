Colpi anche in Bergamasca | sgominata la banda dei Bancomat | 10 arresti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Avrebberotoa Bergamo, Montello e Dalmine, i dieci uomini arrestati dai carabinieri con l’accusa di avere assaltato gli sportellidi mezza Italia e in particolare della Lombardia. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo e dirette dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno consentito di ricostruire che i capi della, accusata di associazione a delinquere, abitano e sono cresciuti a Bologna. Le violente esplosioni causate per scardinare gli sportellihanno spesso provocato ingenti danni alle strutture e in alcuni casi con conseguenze di inagibilità a interi edifici. Tra febbraio 2017 e aprile 2019 sono 73 gli assalti portati a compimento dal sodalizio in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, con un bottino che supera i 3,5 milioni di euro. L'articolo ...