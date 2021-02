Calcio, Napoli eliminato dal Granada nei sedicesimi di Europa League 2021: vittoria inutile degli uomini di Rino Gattuso (Di giovedì 25 febbraio 2021) Termina ai sedicesimi di finale di Europa League 2021 il percorso europeo del Napoli di Rino Gattuso. Allo stadio Diego Armando Maradona i partenopei si sono imposti per 2-1 contro il Granada, ma la sconfitta del match d’andata (2-0) è stata decisiva nel computo dello score totale di questo confronto. Non sono state sufficienti, quindi, le marcature del polacco Piotr Zielinski e dello spagnolo Fabian Ruiz, vista la realizzazione subita dagli azzurri a metà del primo tempo di Angel Montoro. Ed è così che la formazione iberica continua il proprio percorso negli ottavi di finale di questa competizione. PRIMO TEMPO – Gattuso vara un 3-4-1-2: Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Termina aidi finale diil percorso europeo deldi. Allo stadio Diego Armando Maradona i partenopei si sono imposti per 2-1 contro il, ma la sconfitta del match d’andata (2-0) è stata decisiva nel computo dello score totale di questo confronto. Non sono state sufficienti, quindi, le marcature del polacco Piotr Zielinski e dello spagnolo Fabian Ruiz, vista la realizzazione subita dagli azzurri a metà del primo tempo di Angel Montoro. Ed è così che la formazione iberica continua il proprio percorso negli ottavi di finale di questa competizione. PRIMO TEMPO –vara un 3-4-1-2: Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; ...

RaiNews : Il ritorno dei sedicesimi - giangabriele7 : @capuanogio Se così fosse. 14 marzo Cagliari 17 Napoli e 21 Benevento. 3 partite in 7 giorni. Mai successo nella st… - gemin_steven98 : RT @SkySport: NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno dei sedicesi… - thekidlaroism0 : RT @verok_cal: Il calcio non è un gioco. Il Napoli non è una squadra di calcio. ???? - nomorebadvibess : RT @jarryscotto: bella squadra il granada spero saIti in aria insieme alla società sportiva calcio napoli -