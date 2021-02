Uomini e Donne anticipazioni 24 febbraio: alta tensione in studio, Riccardo e Roberta al bivio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il rituale appuntamento con i protagonisti del pomeriggio di Cnale 5 sta per tornare. Cosa avranno in serbo per i telespettatori le dame e i cavalieri del Trono Over? Uomini e Donne: tensione al Trovo Over Nella puntata che andrà in onda oggi, Mercoledì 24 febbraio 2021 l’attenzione dovrebbe tornare sulla nuova tronista, Samantha Curcio. L’erede al trono di Sophie Codegoni, nella sua prima puntata ha già dimostrato di avere un carattere decisamente forte. Ha avuto un piccolo scontro con un ragazzo che le ha inviato un messaggio che, non ha gradito molto, dimostrando di non avere peli sulla lingua! I suoi colleghi di avventura Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny, ieri hanno parlato al centro delle studio delle loro prime impressioni sulle ragazze che hanno portato in esterna. Ma ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il rituale appuntamento con i protagonisti del pomeriggio di Cnale 5 sta per tornare. Cosa avranno in serbo per i telespettatori le dame e i cavalieri del Trono Over?al Trovo Over Nella puntata che andrà in onda oggi, Mercoledì 242021 l’attenzione dovrebbe tornare sulla nuova tronista, Samantha Curcio. L’erede al trono di Sophie Codegoni, nella sua prima puntata ha già dimostrato di avere un carattere decisamente forte. Ha avuto un piccolo scontro con un ragazzo che le ha inviato un messaggio che, non ha gradito molto, dimostrando di non avere peli sulla lingua! I suoi colleghi di avventura Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny, ieri hanno parlato al centro delledelle loro prime impressioni sulle ragazze che hanno portato in esterna. Ma ...

